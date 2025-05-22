صلاح يشعل الجدل.. تهنئة لـ«توتنهام» وصورة بقميص ليفربول الجديد تثير التساؤلات

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار خارج المستطيل الأخضر، إذ فاجأ جماهير توتنهام بتغريدة تهنئة خاصة لمدربهم أنجي بوستيكوغلو بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي، فيما أثارت صورة مسربة له وهو يرتدي القميص الشتوي الجديد لفريق ليفربول لموسم 2025-2026 جدلاً واسعاً بين مشجعي الريدز.

وجاء تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في النهائي، حيث كتب صلاح على حسابه في “إكس”: “لقد قال إنه يفوز في موسمه الثاني.. تهانينا”، في إشارة إلى تصريح سابق لمدرب توتنهام الذي كان قد وعد بتحقيق الألقاب في موسمه الثاني، وهو ما تحقق على أرض الملعب.

لكن ما لفت الانتباه أيضاً كان الصورة المسربة لصلاح وهو يرتدي القميص الشتوي الجديد لليفربول، الذي جاء بتصميم كلاسيكي من “أديداس”، وأثار انتقادات من الجماهير التي اعتبرت أن التصميم يشبه إلى حد كبير أطقم غريمهم التقليدي مانشستر يونايتد، مع تعليقات ساخرة قارنت القميص بأطقم فرق أخرى مثل نوتينغهام فورست.

رغم الجدل، يظهر ظهور صلاح بالقميص الجديد استعداده لخوض موسم آخر مع ليفربول، الذي توج مؤخراً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، معادلاً رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجاً بلقب البريميرليغ.

يختتم ليفربول موسمه بمواجهة كريستال بالاس الأحد المقبل على ملعب “أنفيلد”، وسط ترقب الجماهير لأداء نجمهم في المباريات المقبلة.