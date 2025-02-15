«صلاح» يعزز صدارته لترتيب الهدافين.. وكلمة تكشف مستقبله مع «ليفربول»

كشف بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، عن اقتراب ليفربول الإنجليزي من التوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده لمدة عامين.

وقال روبنسون في بودكاست “إنسايد تراك” التابع لموقع “فوتبول إنسايدر”: إن الاتفاق على تجديد عقد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك يقترب من الاكتمال.

وأضاف روبنسون: بالنسبة لما نسمعه وما نحصل عليه من مصدر داخل ليفربول، فإن صلاح وفان دايك على وشك الانتهاء من تجديد عقديهما، وأن ترينت هو الذي لم يتم التوصل لاتفاق معه حتى الآن.

بدوره، علق وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على مدرب ليفربول آرني سلوت، بجملة واحدة، على منصة إكس، مساء الجمعة. ونشرت صفحة لجماهير نادي ليفربول صورة المدرب سلوت، وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت “نحن المتصدرين بفارق 7 نقاط”.

وأعاد وكيل أعمال صلاح، الكولومبي رامي عباس، نشر صورة سلوت، وكتب معلقا “هو ممتاز في عمله”.

واعتبر المتابعين تعليق عباس، إشارة على العلاقة الممتازة التي تربط محمد صلاح بمدرب ليفربول الهولندي.

وفسرها البعض الآخر، على إنها إشارة على أن علاقة صلاح وسلوت، أكثر متانة وتوافقا، من علاقة النجم المصري بمدرب ليفربول السابق يورغن كلوب.

وقدم صلاح موسما استثنائيا تحت قيادة سلوت، حيث يعتمد عليه المدرب الهولندي بشكل رئيسي في ليفربول، حيث يتصدر فريقه البريميرليغ بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال، كما تصدر ترتيب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وابتعد النجم المصري المتألق محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025)، بعد “يربي المرسيسايد” المؤجل ضد إيفرتون.

وسجل النجم محمد صلاح الهدف الثاني “للريدز” في شباك مضيفه إيفرتون (2-2) في لقاء “الديربي” الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، والمؤجل بين الجارين من الجولة 15 “للبريمير ليغ” بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورفع النجم المصري بذلك رصيده إلى 22 هدفا ليعزز تربعه على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري، موسعا الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبينه مطارده المباشر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2024-2025) بعد مباريات الجولة 24:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا

2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 19 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 17 أهدفا

3- الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 17 هدفا

5- الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 14 هدفا

5- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفا

7- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 11 أهداف

7- الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 11 أهداف

7- الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 11 هدفا

10- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 10 أهداف

10- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 10 أهداف

12- الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 9 أهداف

12- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 9 أهداف

12- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 9 أهداف

12- المكسيكي راؤول خيمينيز (فولهام) – 9 أهداف

16- الكولومبي لويس دياز – (ليفربول) – 8 هدفا

16- الهولندي كودي خاكبو (ليفربول) – 8 أهداف

16- الإنجليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 8 أهداف

19- الكولومبي جون دوران (أستون فيلا – انتقل للنصر) – 7 أهداف

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

19- النيجيري أليكس إيوبي (فولهام) – 7 أهداف

19- الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 7 أهداف

19- الإنجليزي نوني مادويكي (تشيلسي) – 7 أهداف

19- الغاني أنطوان سيمينيو (بورنموث) – 7 أهداف

19- الإنجليزي دومينيك سولانكي (توتنهام) – 7 أهداف

19- النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 7 أهداف

19- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 7 أهداف

28- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

28- الإيفواري أماد ديالو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

28- الإنجليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

28- السويدي ديان كوليشيفسكي (توتنهام) – 6 أهداف

28- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (تشيلسي) – 6 أهداف

28- السنغالي إليمان نداي (إيفرتون) – 6 أهداف

28- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 6 أهداف

28- البوركينافي دانغو واتارا (بورنموث) – 6 أهداف

28- الإنجليزي مورغان روجيرز (أستون فيلا) – 6 أهداف

28- الألماني كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف

28- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – 6 لأهداف

28- الإنجليزي داني ويلبياك (برايتون) – 6 أهداف…