«صلاح» يقود ليفربول لاكتساح مان يونايتد بثلاثية وديا

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على مان يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، في إطار الجولة الصيفية ضمن استعدادات الطرفين لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

أحرز كارفاليو هدف التقدم لصالح ليفربول أمام مان يونايتد، في الدقيقة 10 بعد مراوغة رائعة للنجم البرازيلي كاسيميرو.

وفي الدقيقة 36، أضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لفريق ليفربول أمام مان يونايتد، بأسيست ومجهود رائع من النجم المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة 66، أجري آرني سلوت مدرب ليفربول، 7 تبديلات في تشكيلة الريدز، بخروج كل من النجم المصري محمد صلاح و إيليوت، جوتا، تسيميكاس، كارفاليو، جرافينبيرخ، كوانساه، ونزول كل من إندو، بايشيتش، تشامبرز، فيليبس، دوك، مورتون، بلاير.

واستمرت المباراة على نتيجتها حتى صافرة النهاية بفوز ليفربول بثلاثية على مانشستر يونايتد.