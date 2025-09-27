صلاح يواصل التألق.. نجم ليفربول يضمن مركزاً متقدماً بترتيب «أفضل لاعبي العالم»

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عدد النقاط التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تنظمها مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وشهد الحفل السنوي الذي أُقيم مساء الإثنين الماضي تتويج الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تصدّر التصويت بـ1380 نقطة، وحلّ الإسباني الشاب لامين جمال، نجم برشلونة، ثانيًا بـ1059 نقطة، ثم البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان، ثالثًا بـ703 نقاط.

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 657 نقطة، متفوقًا على عدد من الأسماء البارزة مثل رافينها (620 نقطة)، وأشرف حكيمي (484 نقطة)، وكيليان مبابي (378 نقطة).

ترتيب أفضل 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية 2025:

عثمان ديمبلي – باريس سان جيرمان – 1380 نقطة

لامين جمال – برشلونة – 1059 نقطة

فيتينيا – باريس سان جيرمان – 703 نقاط

محمد صلاح – ليفربول – 657 نقطة

رافينها – برشلونة – 620 نقطة

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان – 484 نقطة

كيليان مبابي – ريال مدريد – 378 نقطة

كول بالمر – تشيلسي – 211 نقطة

جيانلويجي دوناروما – باريس سان جيرمان – 172 نقطة

نونو مينديز – باريس سان جيرمان – 171 نقطة

ويُعد حصول صلاح على المركز الرابع بنتيجة إجمالية بلغت 657 نقطة مفاجأة للبعض، في ظل توقعات كانت تضعه ضمن الثلاثة الأوائل، نظرًا لأدائه المميز خلال الموسم الماضي مع ليفربول.