صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم الإفريقية، بعد تسجيله الهدف الدولي رقم 65 مع منتخب مصر، ليعادل رقم الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروغبا ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين الدوليين في تاريخ القارة الإفريقية.

وسجّل صلاح الهدف في فوز منتخب مصر على نظيره الجنوب إفريقي 1-0، في مباراة أقيمت أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، معززًا فرص الفريق في المنافسة على صدارة المجموعة.

ويقترب صلاح بذلك من حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة برصيد 68 هدفًا، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول قائمة أفضل ثلاثة هدافين على مستوى القارة.

وتضم قائمة أفضل هدافي القارة الإفريقية في المنتخبات الوطنية كالتالي:

جودفري تشيتالو (زامبيا): 79 هدفًا

كينا فيري (مالاوي): 71 هدفًا

حسام حسن (مصر): 68 هدفًا

ديدييه دروغبا (كوت ديفوار): 65 هدفًا

محمد صلاح (مصر): 65 هدفًا

ويُعتبر محمد صلاح رمزًا للكرة الإفريقية في العقد الأخير، حيث ساهمت أهدافه الحاسمة مع المنتخب المصري في تعزيز مكانة مصر على الساحة القارية، كما يسعى لتجاوز الرقم القياسي لأكبر هدافي إفريقيا في المباريات الدولية، ما يعكس تطور الكرة المصرية والأفريقية ويضعه في مصاف أساطير القارة.

Les Meilleurs buteurs de l'histoire des équipes nationales africaines :



🇿🇲 Godfrey Chitalu — 79 buts



🇲🇼 Kena Phiri — 71 buts



🇪🇬 Hossam Hassan — 68 buts



🇨🇮 Didier Drogba — 65 buts



🇪🇬 Mohamed Salah — 65 buts#Afrique #Football. pic.twitter.com/7DcskiF15H — Street Foot (@StreetFo0t) December 27, 2025