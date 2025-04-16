صمت المدرجات يُشعل قمتي ليبيا.. الجماهير تُمنع من حضور ديربي طرابلس وبنغازي

في خطوة أمنية حركت مشاعر الشارع الرياضي الليبي، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارًا مثيرًا يقضي بمنع الجماهير من حضور مباراتي القمة في طرابلس وبنغازي ومصراتة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لموسم 2024-2025.

وجاء القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية في كل من بنغازي وطرابلس، في ظل ظروف واعتبارات أمنية رأت السلطات أنها تفرض إقامة هذه المواجهات الحساسة خلف أبواب مغلقة، رغم مكانتها الخاصة لدى الجماهير.

ديربيات بلا جمهور، والملاعب تفتقد نبضها

الديربي المنتظر بين الأهلي والنصر في بنغازي، واللقاء المرتقب بين الاتحاد والأهلي طرابلس في العاصمة وقمة السويحلي والاتحاد المصراتي، سيُلعبان بصمت، في مشهد متكرر على الكرة الليبية التي ستفتقد مدرجاتها المكتظة وحماس اجواء جماهيرها في مثل هذه اللقاءات.

مصدر من الاتحاد الليبي، أكد في تصريحات إعلامية أن القرار جاء بعد اجتماع رسمي ضم ممثلي الأندية المعنية مع الجهات الأمنية، وأن السلامة العامة كانت على رأس الأولويات، مضيفًا: “اتفقنا على إقامة المباريات الحساسة دون جماهير حفاظًا على النظام العام، ولضمان سير المسابقة بأجواء آمنة ومستقرة”، كما ستكون باقي المباريات بحضور جماهير أصحاب الأرض.

انطلاقة نارية لمرحلة السداسي الأول

وتنطلق منافسات السداسي الأول للدوري الليبي يوم السبت 19 أبريل، بمشاركة 12 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين:



• المجموعة الشرقية: النصر، الأخضر، التحدي، الهلال، الأهلي بنغازي، الصداقة.

• المجموعة الغربية: الاتحاد، الأهلي طرابلس، المدينة، الاتحاد المصراتي، الأولمبي، السويحلي.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى “سداسي التتويج”، المرحلة النهائية التي تحدد هوية بطل الدوري.

القرار يُحزن الجماهير ويشعل الحماس

رغم خيبة الأمل التي خيمت على جماهير الأندية الكبرى، لا سيما عشاق قمتي العاصمة وبنغازي، فإن البعض تقبّل القرار، واضعًا أولوية الأمن والاستقرار فوق كل اعتبار، بينما يرى آخرون أن غياب الجماهير سيقلل من وهج اللقاءات ويؤثر على الروح التنافسية داخل المستطيل الأخضر.

الدوري الليبي يدخل منعرج مثير

مع دخول البطولة مرحلتها الحاسمة، يُنتظر أن ترتفع وتيرة الإثارة داخل الملاعب، فيما يبقى الأمل قائمًا في أن تعود الجماهير لمقاعدها في الجولات القادمة، لتستعيد كرة القدم الليبية زخمها الحقيقي وسط هتافات وأهازيج عاشقيها.