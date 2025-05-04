صناديق الاقتراع تشهد سباقاً محموماً في رومانيا وأستراليا

في عطلة نهاية أسبوع انتخابية حافلة، توجه ملايين الناخبين في رومانيا وأستراليا إلى صناديق الاقتراع لحسم مستقبل بلادهم السياسي، في مشهد ديمقراطي عالمي متزامن طغت عليه تداعيات اقتصادية، أزمات داخلية، وتحديات حزبية متباينة، وبينما تفتح رومانيا صفحة جديدة وسط فضيحة دستورية سابقة، طوى الأستراليون صفحة الحيرة بفوز كاسح لحزب العمال بقيادة ألبانيز.

ففي يوم انتخابي مزدحم على الساحة الدولية، انطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في رومانيا، حيث فتحت أكثر من 19 ألف مركز اقتراع أبوابها في جميع أنحاء البلاد لاختيار رئيس جديد للجمهورية، في ظل ظروف سياسية دقيقة وفضيحة دستورية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد.

وكان الناخبون الرومانيون في الخارج قد بدأوا التصويت منذ الثاني من مايو لمدة ثلاثة أيام، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن أياً من المرشحين الإحدى عشر لن يتمكن من حسم السباق من الجولة الأولى، مما يمهد الطريق لجولة ثانية في 18 مايو الجاري، ويتصدر السباق جورج سيميون، زعيم الحزب القومي المعارض، إلى جانب مرشح الائتلاف الحاكم كرين أنتونيسكو، وعمدة بوخارست نيكوسور دان، ورئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا.

وتأتي هذه الانتخابات وسط أزمة شرعية، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية نتائج التصويت السابق في أواخر عام 2024، والذي كان قد أوصل المرشحين إيلينا لاسكوني وكالين جيورجيسكو إلى الجولة الثانية قبل أن يُلغى القرار بسبب طعن قانوني، مما زاد من حدة التوتر والانقسام.

وفي أقصى جنوب الكرة الأرضية، حسم الناخبون الأستراليون أمرهم مساء السبت بمنح الثقة لحزب العمال اليساري بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في انتخابات عامة طغت عليها قضايا التضخم، وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وبحسب التوقعات الصادرة عن هيئة الإذاعة الوطنية “ABC”، حقق حزب العمال فوزاً ساحقاً بحصوله على 85 مقعداً من أصل 150 في البرلمان، بينما تراجع ائتلاف المعارضة بقيادة بيتر داتون إلى 41 مقعداً، مع احتمال فقدانه حتى لمقعده التشريعي.

وفي خطاب النصر، تعهّد ألبانيز بدعم الطاقات المتجددة، وحلّ أزمة الإسكان، وتعزيز نظام الرعاية الصحية، في حين قوبلت تعهدات داتون بخفض الهجرة ورفع الحظر عن الطاقة النووية بانتقادات شعبية واسعة، وسط مقارنات بالفوضى التي أحدثتها تخفيضات مشابهة في الولايات المتحدة.

وشهدت الحملة الأسترالية حضورا مبكرا للسياسة الأمريكية، مع ترقب لموقف واشنطن وتداعيات قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية على الانتخابات، وهنّأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ألبانيز، مشيدًا بعلاقة التحالف بين البلدين.