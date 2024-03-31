صناعة «الطائرات بدون طيار» في الصين تشهد تنمية قوية

أظهرت الهيئة الوطنية للطيران المدني، أن صناعة الطائرات بدون طيار في الصين شهدت تنمية قوية خلال السنوات الماضية مع استخدام المركبات الجوية بدون طيار في المزيد من مجالات الاقتصاد.

وأظهرت بيانات هيئة الطيران المدني الصينية، أن عدد المركبات الجوية غير المأهولة في الصين ارتفع بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي ليتجاوز 1.26 مليون بحلول نهاية عام 2023.

وبحسب البيانات، حلقت المركبات الجوية غير المأهولة، أو الطائرات بدون طيار، أكثر من 23 مليون ساعة في العام الماضي.

ووفق وكالة شينخوا، وافقت الهيئة على إنشاء 17 منطقة وثلاث قواعد لاختبارات الطيران المدني غير المأهول، تغطي المدن والجزر ومجالات التطبيق الأخرى.

وبحسب الوكالة، تظهر الزيادة الكبيرة في عدد الطائرات بدون طيار في الصين وإنشاء مناطق اختبار للطيران غير المأهول، أن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في البلاد هو محيط أزرق في تنميتها الصناعية، وفقا للخبراء.

وقال مسؤولو وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: إن صناعة الطيران العام هي الهيئة الرئيسية لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وسيتم دعم تطويرها من خلال الابتكار والنمذجة الواسعة النطاق وتكنولوجيا الطيران العام وترقيات المعدات، وإنشاء نمط جديد ذي خصائص صينية لتنمية صناعة الطيران العام.

هذا وتُستخدم الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في الصين في صناعات تشمل الزراعة والغابات وتربية المواشي وصيد الأسماك، بالإضافة إلى الترفيه والتصوير الجوي، وبدأت بعض المدن في اختبار توصيل الطلبات جوا عبر الطائرات غير المأهولة.