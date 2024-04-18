صناع جدد للهواتف الذكية يهددون عرش آبل.. تعرف إليهم!

يبدو أن عرش أبل في قطاع بيع وصناعة الهواتف الذكية، أصبح مهددا أكثر من أي وقت سابق، تزامنا مع ما يشهده هذا القطاع من طفرة على مستوى الشركات.

وأصبح هناك منافسين بنفس القدر من القوة والتنافسية، ممن يهددون أبل بالهيمنة على سوق الهواتف الذكية في المستقبل، بعد أن كشفت بيانات عن أن الشحنات العالمية لأجهزة iPhone شهدت تقلصا بنسبة 10٪ تقريبًا في الربع الأول من العام، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة International Data Corporation، وهي شركة لأبحاث السوق.

وعلى مستوى عالمي، يستعرض “بيزنس إنسايدر” ضمن هذا التقرير، ماركات الهواتف التي تهدد مكانة أبل عالميا، وتعمل حاليا على سحب البساط منها في قطاع صناعة الهواتف الذكية.

“شاومي” ونجاح ساحق في حجم الحصة السوقية

في مقدمة الشركات التي حذر تقرير “بيزنس إنسايدر” من تقدمها في المنافسة على أبل، ماركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شاومي.

الشركة صنفت حاليا في الترتيب 360 على مؤشر الثروات العالمي لأقوى 500 شركة في العالم، متفوقة على علامات تجارية عملاقة مثل نتفليكس وأوبر.

وتقدم شاومي تشكيلة قوية من الهواتف الذكية التي كان عليها طلبا قويا في الفترة الأخيرة منها منها هاتف Mi 14، وسلسلة ريدمي Note.

في الوقت نفسه، يقول تقرير إن شاومي لاتزال تحتل الترتيب الخامس بين أضخم شركات صناعة الهواتف داخل الصين، وتأتي بعد Vivo وHuawei وHonor وApple.

وخلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، ارتفعت نسبة الشحنات العالمية لأجهزة شاومي الذكية لـ 33.8%، مما دفعها لتكون ثالث أضخم مصنع للهواتف الذكية في العالم بنهاية الربع الأول من العام.

“ترانسشن” وانطلاقة قوية مع بداية العام

علامة ترانسشن Transsion الصينية، هي الشركة التي المصنعة لسلاسل الهواتف الذكية Tecno وItel وInfinix.

وتعتبر شركة صينية أخرى ربما لم يسمع عنها معظم الأميركيين، ولكنها تحقق أداءً جيدًا بشكل خاص في أفريقيا، حيث تعد الشركة الأكثر مبيعًا من خلال أجهزتها المنخفضة الجودة للغاية، وفقًا لتقرير IDC.

وقد تم تعزيز وجود الشركة في أفريقيا من خلال طريق الحرير الرقمي، وهو أحد مكونات مبادرة تنمية الحزام والطريق الصينية، وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية.

وتحتوي هواتفها على فتحات متعددة لبطاقة SIM، مما يسمح للمستخدمين بتبديل التغطية بسهولة، وكانت من بين أول الهواتف التي دعمت لوحات المفاتيح للغات الأفريقية، وفقًا لـ CFR.

وتشمل أحدث أجهزة Transsion المعروضة للبيع، جهاز Tecno Phantom V، وهو جهاز قابل للطي شبيه لهاتف Galaxy Z من سامسونغ.

سامسونغ الغريم التقليدي

عرفت سامسونغ كغريم تقليدي لهاتف iPhone الأكثر شهرة للمستهلكين في أمريكا الشمالية.

ويعد المعروض من العلامة الكورية الجنوبية من هواتف ذكية، بما في ذلك هاتف Samsung Galaxy S24 الأخير، بشكل عام من أكثر هواتف Android شعبية في العالم.

وأصدرت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا هاتف Galaxy Z Flip 5، وهو هاتف قابل للطي ربما كان السبب الذي دفع شركة Apple لاستكشاف خيار مماثل بطرحها لهاتف آيفون قابل للطي مستقبلا.

وتفوقت سامسونغ على شركة أبل لتحتل المركز الأول بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، على الرغم من تقلص شحناتها قليلاً بنسبة أقل من 1٪ في الربع الأول من عام 2024.