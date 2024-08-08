صندوق الإعمار يسلم مشروع «بحيرة جليانة» للشركة المُكلفة بتنفيذه

أكد صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، “أن مدير إدارة المشروعات بالصندوق ناجي المعداني، سلم موقع مشروع تطوير بحيرة جليانة للشركة المُكلفة بتنفيذه”.

وأوضح الصندوق، “أن المشروع يشمل إنشاء عدد من الجسور للطريق الرابط بين جسر الحديد بطريق طرابلس إلى جسر جليانة وجسر المدينة الرياضية بمدينة بنغازي”.

بناءً على تعليمات المهندس " بالقاسم خليفة حفتر " مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ؛ المهندس " ناجي المعداني "… تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤