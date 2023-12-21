صندوق الإنماء الاقتصادي يُناقش خطة 2024

عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة رئيس المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد_ الدبيبة، أمس الأربعاء، اجتماعه العادي للعام 2023، لمتابعة نشاط الصندوق للعام الجاري، والخطة المقترحة للعام 2024، وذلك بحضور الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق.

وقدم فريق الصندوق عرضا ضوئيا بيّن أهم الصعوبات والمشاكل التي واجهت مجلس الإدارة، والحلول المنفذة تجاهها، وكذلك نشاط الصندوق للعام 2023، والخطة المقترحة للعام 2024، بشأن اعتمادها من الجمعية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في خطة الصندوق لتنظيم شركاته وإعداد القوائم المالية المجمعة لكافة السنوات الماضية، والاهتمام بملف المحافظ الاستثمارية ومعالجته بشكل قانوني ومنظم.