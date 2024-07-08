«صندوق التنمية» يوقع عقودا مع شركة «المقاولين العرب» لإنشاء عدة جسور

وقع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة، عقودا جديدة مع شركة “المقاولين العرب”، لإنشاء عدة جسور في المناطق المتضررة لتعزيز البنية التحتية فيها.

وأوضح الصندوق “في صفحته على “فيسيوك” “بحسب وكالة وال”، أن “هذه العقود تتضمن إنشاء عدة جسور حيوية، أهمها جسر وادي الحصين، طريق وادي الكوف، وجسر الخروبة”.

وأضاف “أن العقود وقعت مع عدة شركات متخصصة في مجال إنشاء الجسور، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة”.

وذكر أن “توقيع هذه العقود يأتي كجزء من جهود مدير عام الصندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين شبكة الطرق والجسور، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية”.

وأعرب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم خليفة حفتر، “عن سعادته بتوقيع هذه العقود”، مشيرًا إلى أن “هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في المناطق المتضررة”، مؤكدا على “التزام الصندوق بتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير لضمان جودتها واستدامتها”.

المهندس " بالقاسم خليفة حفتر " مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يوقع عدد عقود خاصة بعدد من المشاريع الجديدة مع… تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في الأحد، ٧ يوليو ٢٠٢٤