«صندوق التنمية» يوقع عقودا مع شركة مصرية في «درنة»

وقع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة، عقودًا مع شركة neom المصرية لتنفيذ عدد من المشاريع.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “المشاريع التي جرى توقيع عقودها مُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر”.

وأضاف، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية”.

وقع المهندس " بالقاسم خليفة حفتر " مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في… تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤