صندوق الضمان يكشف تفاصيل صرف «معاشات العسكريين»

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع مصراتة دليلًا محدثًا يوضح المستندات المطلوبة لإنجاز معاملات المعاشات والمنافع الخاصة بالعسكريين، محددًا الوثائق اللازمة لكل حالة من حالات انتهاء الخدمة، بهدف تسهيل إجراءات صرف الحقوق التقاعدية وضمان استكمال الملفات وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضح الصندوق أن المستندات تختلف حسب سبب انتهاء الخدمة العسكرية، سواء كان ذلك بسبب بلوغ السن القانونية، أو الاستقالة، أو العجز الصحي، أو وفاة العسكري، حيث حدد الدليل الوثائق المطلوبة لكل حالة، بحسب موقع المشهد.

أولًا: المحالون إلى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية

أكد الصندوق أن العسكري المحال إلى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية لترك الخدمة يتعين عليه تقديم المستندات التالية:

طلب كتابي لصرف الحقوق التقاعدية.

شهادة ميلاد أو صورة من كتيب العائلة.

قرار إنهاء الخدمة.

قرار تمديد مدة الخدمة إذا وجد.

استمارة بيانات الخدمة موقعة ومختومة من إدارة المنافع النقدية.

شهادة الدفع الأخيرة.

شهادة الوضع العائلي.

حافظة إرفاق المستندات موقعة ومختومة من هيئة التنظيم والإدارة.

ثانيًا: المحالون إلى التقاعد بسبب الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة أو النقل للخدمة المدنية أو الطرد أو الإخراج أو انتهاء عقد التطوع أو التخطي في الترقية أو فقدان الجنسية الليبية

وبيّن صندوق الضمان الاجتماعي أن هذه الحالات تتطلب تقديم:

طلب كتابي لصرف الحقوق التقاعدية.

شهادة ميلاد أو صورة من كتيب العائلة.

قرار إنهاء الخدمة.

استمارة بيانات الخدمة.

شهادة الدفع الأخيرة.

قرار ضم الخدمة إذا وجد.

شهادة إدارية من هيئة التنظيم والإدارة تثبت تقديم الذمة المالية بالنسبة للضباط.

شهادة الوضع العائلي لجميع أفراد الأسرة.

حافظة إرفاق المستندات موقعة ومختومة من هيئة التنظيم والإدارة.

ثالثًا: إنهاء الخدمة بسبب العجز الصحي

وأوضح الدليل أن ملفات العسكريين الذين انتهت خدمتهم بسبب العجز الصحي تحتاج إلى المستندات التالية:

قرار صادر عن اللجنة الطبية العسكرية المعتمدة.

مذكرة بالرأي القانوني توضح نسبة العجز وسبب الإصابة.

قرار إنهاء الخدمة.

قرار تمديد مدة الخدمة إذا وجد.

استمارة بيانات الخدمة.

شهادة الدفع الأخيرة.

قرار ضم الخدمة إذا وجد.

شهادة إدارية بشأن تقديم الذمة المالية.

شهادة الوضع العائلي.

شهادة الميلاد.

طلب كتابي لصرف الحقوق التقاعدية.

حافظة إرفاق المستندات موقعة ومختومة من هيئة التنظيم والإدارة.

رابعًا: المستحقون عن العسكري المتوفى أثناء أو بعد انتهاء الخدمة

وأوضح صندوق الضمان الاجتماعي أن المستحقين عن العسكري المتوفى مطالبون بتقديم عدد من الوثائق، تشمل:

شهادة ميلاد المنتفع.

شهادة الوفاة الصادرة عن السجل المدني.

استمارة بيانات الخدمة.

مذكرة بالرأي القانوني توضح سبب الوفاة.

شهادة الدفع الأخيرة.

قرار ضم الخدمة إذا وجد.

قرار تمديد مدة الخدمة إذا وجد.

الفريضة الشرعية الصادرة عن المحكمة المختصة.

قرار وصاية للمستحقين القصر.

وكالة شرعية للمستحقين غير القصر.

شهادة الوضع العائلي.

شهادة دراسية للأبناء الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.

شهادة دراسية للإخوة والأخوات في حال استحقاقهم.

شهادة بالوضع الاجتماعي والمالي للبنات.

بيان بالحالة المالية للأبناء.

شهادة طبية للابن العاجز.

وأكد صندوق الضمان الاجتماعي فرع مصراتة أن نشر الدليل يأتي ضمن جهود تنظيم إجراءات صرف المعاشات والمنافع للعسكريين، وتوضيح المتطلبات اللازمة أمام المستفيدين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان استكمال الملفات بصورة صحيحة.