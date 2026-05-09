صندوق الضمان يوضح إجراءات «وقف خصم اشتراك المعاش»

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستفيدين، أعلن فرع صندوق الضمان الاجتماعي في العاصمة طرابلس عن إجراءات جديدة لوقف خصم اشتراك المعاش، موضحاً المستندات المطلوبة وآلية تقديم الطلبات.

وأكد التعميم الصادر عن الصندوق أن وقف الخصم يتم وفق ضوابط محددة تهدف إلى تسهيل المعاملات وضمان سلامة الإجراءات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب أي تأخير في معالجة الطلبات.

وبحسب البيان، يُطلب من المستفيدين الراغبين في وقف خصم الاشتراك تقديم نموذج طلب رسمي معتمد من جهة العمل، مصحوباً بصورة من قرار ضم مدة الخدمة والرقم الوطني، وفي الحالات التي تتضمن مدة خدمة سبق صرف مكافأة عنها، يشترط إحضار ما يثبت سداد قيمتها إذا كان يراد احتسابها ضمن الخدمة الفعلية، وفق موقع المشهد.

كما شدد الصندوق على أن جميع المستندات يجب إرسالها عبر رسالة رسمية للقسم المختص لضمان اعتمادها ومراجعتها بشكل رسمي.

أما بالنسبة لمكان تقديم الطلبات، فسيكون في قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش بديوان فرع طرابلس، الطابق الثاني بشارع الجمهورية. وأكد الصندوق أن الالتزام بالإجراءات سيساهم في تسريع عملية المراجعة وضمان سرعة إنجاز المعاملات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود صندوق الضمان الاجتماعي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم المالية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.