صندوق النقد الدولي: بسبب أزمة كورونا اقتصاد العالم دخل الركود

كورونا يهدد اقتصاد العالم [ارشيف]

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود قد يكون أسوأ من الوضع الذي شهده العالم إبان الأزمة المالية العالمية عام ألفين وثمانية.

وأضاف أن تداعيات الفيروس انعكست على أكبر اقتصادات العالم، إذ سارعت واشنطن لإقرار أكبر حزمة حفز مالي بتاريخها، بعد ارتفاع طلبات إعانات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي ذات السياق حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق الحكومات على “التحرك بسرعة وقوة” للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة.

وكما حذرت من أن تفشي فيروس كورونا يزج بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من عشر سنوات

اقترح تصحيحاً