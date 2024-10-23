صندوق النقد الدولي: روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، “أن روسيا تفوقت على اليابان وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية”.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية لصندوق النقد، “فقد بلغت حصة الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الاقتصاد العالمي بناء على معيار تعادل القوة الشرائية في العام 2024 3.55% أما اليابان 3.38%”.

وأشار تقرير الصندوق الدولي إلى أن “اقتصادات الصين والولايات المتحدة والهند تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العالم بناء على هذا المؤشر”، وتوقع نمو الاقتصاد الروسي، بنسبة 3.6%”.

هذا وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن “يسجل الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2024 نموا بنسبة 3.9%، وفي العام القادم 2025 بنسبة 2.5%”.