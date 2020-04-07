صندوق النقد الدولي: مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الصين «مشجعة»

الانتعاش في الصين رغم كونه محدودا “مشجع” [اندبندنت]

اعتبر خبراء من «صندوق النقد الدولي» أمس الإثنين أن الانتعاش الاقتصادي الخجول في الصين بعد التوقف المفاجئ لاحتواء انتشار وباء كورونا «مشجع» لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن المسار المستقبلي لا يزال غير أكيد.

وكتب الخبراء، ومن بينهم غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، في مُدّوَّنة أن «وباء كورونا دفع العالم نحو ركود. وبالنسبة لعام 2020 سيكون الركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية» في 2008.

وأضافوا «تتزايد الأضرار الاقتصادية في كافة الدول، متتبعة الارتفاع الحاد في عدد الاصابات الجديدة وتدابير الاحتواء للوباء التي فرضتها الحكومات»

وفي التقرير أن «الانتعاش في الصين رغم كونه محدودا، مشجع، ما يلمح إلى أن تدابير الاحتواء يمكن أن تنجح في السيطرة على الوباء وتمهد الطريق أمام استئناف النشاط التجاري».

غير أنهم حذروا من أن «هواجس هائلة بشأن المسار المستقبلي للوباء ومن عودة انتشاره في الصين ودول أخرى لا يمكن استبعادها».

ونالت الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في أواخر العام الماضي، أولى ضربات التداعيات الاقتصادية فيما عمدت السلطات إلى عزل مناطق برمتها سعيا للحد من تفشي الوباء.

وسجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انتعاشا خجولا في مؤشر صناعي مهم في مارس/آذار، فيما أظهرت صورا بالأقمار الاصطناعية زيادة تركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين الشهر الماضي ما يشير إلى انطلاق النشاط الصناعي وحركة النقل، وفق ما جاء في المدونة.

وسجلت الصين أكثر من 82 ألف و660 إصابة و3335 وفاة بالفيروس وفق جامعة جونز هوبكنز.

على صعيد آخر كشفت دراسة حديثة أن الصين، التي تمثل قوة رئيسية في إنتاج المواد الخام، قد تَحُدّ على نحو كبير في المستقبل من صادراتها للمواد الخام إلى شركاء تجاريين مثل ألمانيا، بسبب حاجتها الكبيرة إليها.



وأظهرت الدراسة، التي أجرتها الوكالة الألمانية للموارد المعدنية، أن هذا قد يحدث جراء تداعيات جائحة كورونا وتغيير السياسة الاقتصادية للصين.

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