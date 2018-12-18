صندوق النقد الدولي يُقرض المغرب ما يُقارب 3 مليار دولار

حيث قال الصندوق أن القرض سيصرف على مدار عامين، تحصل الرباط في العام الأول على 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.73 مليار دولار أو 140 بالمئة من حصة العضوية)، والقيمة المتبقية في العام الثاني.

هذا ويهدف اتفاق “خط الوقاية والسيولة” إلى حماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية عبر توفير سيولة احتياطية لأية تحديات مستقبلية.

كما استحدث الصندوق “خط الوقاية والسيولة” في 2011، لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء، التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة، وسجلاً قوياً في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.