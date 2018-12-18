مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يُقرض المغرب ما يُقارب 3 مليار دولار

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 ديسمبر 2018 - 14:00
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صندوق النقد الدولي
يهدف اتفاق “خط الوقاية والسيولة” إلى حماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية عبر توفير سيولة احتياطية. [رويترز]
صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الاثنين، على إقراض المغرب 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي 2.97 مليار دولار أو 240 بالمئة من حصة عضوية المغرب.

حيث قال الصندوق أن القرض سيصرف على مدار عامين، تحصل الرباط في العام الأول على 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.73 مليار دولار أو 140 بالمئة من حصة العضوية)، والقيمة المتبقية في العام الثاني.

هذا ويهدف اتفاق “خط الوقاية والسيولة” إلى حماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية عبر توفير سيولة احتياطية لأية تحديات مستقبلية.

كما استحدث الصندوق “خط الوقاية والسيولة” في 2011، لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء، التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة، وسجلاً قوياً في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

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