صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد ليبيا

توقع صندوق النقد العربي، في آخر تقرير له، “أن يحقق الاقتصاد الليبي نموا بـ 6.2% في العام 2024 و5.9% في العام 2025، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط الذي تجاوز مليون برميل يوميا”.

ورجح التقرير الصادر حديثا عن “آفاق الاقتصاد العربي 2024”، “أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025”.

ورأى صندوق النقد العربي أن “آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة، وتعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار زيادة إنتاج النفط”.

وحسب التقرير، “تشمل المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه التوقعات، انخفاض أسعار النفط نتيجة تباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى احتمال تجدد الصراعات أو الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى انقطاع إنتاج النفط”.

هذا و”تأتي هذه التوقعات بعد تحقيق الاقتصاد الليبي نموا ملحوظا بـ12.1% في العام 2023 عقب انكماشه 5.5% في العام 2022″.