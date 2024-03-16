صندوق النقد: تراجع حركة العبور بقناة السويس 62% بسبب اضطرابات البحر الأحمر

كشف صندوق النقد الدولي أن أول عشرة أيام من شهر مارس آذار 2024 قد شهدت استمراراً في انخفاض التجارة المارة في قناة السويس المصرية بسبب هجمات البحر الأحمر والاضطراب الذي تشهده المنطقة، ما أدّى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية عالمياً.

وقال صندوق النقد عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس آذار انخفضت حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 62 في المئة على أساس سنوي.

وتظهر بيانات منصة بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي-التي تتتبع حركة السفن وناقلات الشحن عبر الممارات البحرية المهمة في العالم- أنه في 5 مارس 2024 مرت 14 ناقلة و17 سفينة شحن بقناة السويس مقارنة بـ16 ناقلة و44 سفينة شحن في اليوم ذاته من عام 2023.

وأضاف الصندوق أن الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر دفعتها لتغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مشيراً إلى أن تحويل السفن اتجاهها زاد من مدة التسليم بمقدار 10 أيام أو أكثر في المتوسط ما أضر بالشركات ذات المخزون المحدود.

من جانبها كشفت وكالة فيتش أن تغير مسار السفن واضطرارها للدوران حول إفريقيا أدّى إلى زيادة مدة الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من شهر مارس آذار من أن اضطراب حركة الملاحة في ممرين بحريين مهمين هما قناة السويس وقناة بنما قد يكون له تداعيات كبيرة على حجم التجارة البحرية العالمية المقدرة بنحو 14 تريليون دولار.