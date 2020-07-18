صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد أمريكا 6.6 بالمئة

توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، انكماش الاقتصاد الأمريكي عام 2020 بنسبة 6.6 بالمئة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي بيان له، أشار الصندوق، إلى توقع نمو حجم الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.9 بالمئة عام 2021، مضيفا أن تعافي اقتصاد البلاد يحتاج إلى وقت طويل.

وأوضح أنّ أهم عامل يتعلق بخطورة تحديد التوقعات الاقتصادية، هو عودة تسجيل زيادة في إصابات فيروس كورونا، واتخاذ تدابير الحجر الصحي.

وأشار خبراء الصندوق إلى مخاطر أخرى تواجه الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي وديون الشركات بشكل كبير مع احتمالات تضخم منخفض أو ربما سالب.

ويعتبر الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا ويشكل نحو 24 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفقا لقيمة إجمالي الناتج المحلي.