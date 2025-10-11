صندوق النقد يحذر من تزايد الطلب على الذهب: «مؤشر مقلق» على الاقتصاد العالمي

أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في خطاب ألقته بواشنطن، أن تزايد الطلب العالمي على الذهب يعد مؤشراً “مقلقاً” يعكس اختبار مرونة الاقتصاد العالمي في ظل مخاطر متزايدة.

وقالت غورغييفا: “لم يخضع الاقتصاد العالمي لاختبار مرونة كامل بعد، وهناك علامات تحذيرية على أن هذا الاختبار قد يكون وشيكاً، من بينها الطلب المتزايد على الذهب”.

وأضافت أن احتياطيات الذهب النقدية تجاوزت حالياً خمس احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العالم، ما يعكس جزئياً المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

وسجل سعر الذهب، الأربعاء، أعلى مستوى تاريخي له متجاوزاً 4050 دولاراً للأونصة، مدعوماً بالمخاوف من الأوضاع في الولايات المتحدة، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط جمود سياسي في الكونغرس بشأن تمويل الحكومة.