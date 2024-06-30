«صندوق النقد» يقدّم توصيات إلى أمريكا للسيطرة على ارتفاع الديون!

قدّم صندوق النقد الدولي، مجموعة من التوصيات للولايات المتحدة الأمريكية، للمساعدة في السيطرة على ارتفاع معدلات الديون.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أوصى الصندوق برفع معدلات ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستوى الحالي حتى نهاية عام 2024 على الأقل”.

وأفاد صندوق النقد، “بأنه يجب على الحكومة الأمريكية البحث عن سبل لتعزيز وضعها المالي في الأمد المتوسط من خلال خفض الإنفاق وجمع مزيد من الإيرادات”.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، إن “مسؤولية الصندوق هي تقديم تقييم صادق لجميع الأعضاء، مع احترام استقلالهم السياسي وسيادتهم الوطنية لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر في شعوبهم”.