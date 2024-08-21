«صندوق دعم الزواج» يطلق مبادرة لتشجيع الشباب على الاستقرار

أعلن صندوق دعم الزواج التابع للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، “عن إطلاق مرحلة جديدة من مشاريعه تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الشباب الليبي“.

واستعرض الصندوق خلال اجتماع موسع، “الخطط المستقبلية للصندوق وتفعيل دوره في خدمة المجتمع”.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام الصندوق محمد إبراهيم مسعود، “تفعيل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الزواج وتقديم الدعم المالي للمقبلين عليه، و استعراض تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي يجري العمل على إطلاقها قريبا، التي ستساهم في تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين”.

وأكد مدير عام الصندوق، “على أهمية هذه المبادرة في بناء أسر متماسكة وسعيدة، مشيرا إلى أنها تأتي تماشياً مع رؤية الحكومة الليبية في دعم الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.

هذا ويهدف صندوق دعم الزواج من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، منها تسهيل إجراءات الزواج، من خلال توفير المنظومة الإلكترونية الجديدة وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، كذلك تشجيع الشباب على الزواج بتوفير الدعم اللازم وتوعية المجتمع بأهمية الزواج، إضافة إلى بناء أسر متماسكة من خلال الدعم النفسي والمادي للأسر الجديدة، وفق وكالة وال.