«صنع الله»: انتاج النفط لعام 2021 بلغ أكثر من 440مليون برميل

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنّ إجمالي كميات إنتاج النفط الخام خلال 2021 بلغ أكثر من 440 مليون برميل بزيادة 310% عن عام 2020.

صنع الله وفي مؤتمر صحفي ذكر أنّه مالم تتدخل الدولة لصرف الميزانيات الكاملة في المناطق الحيوية المغمورة في جنوب غرب ليبيا سنواجه انحدارا في إنتاج الغاز، مشيرا أنّ ديوان المحاسبة يتعمد عرقلة أعمال المؤسسة محمّلا إيّاه المسؤولية الكاملة لضربه القانون بعرض الحائط.

وأشار صنع الله إلى أنّ المؤسسة تستهدف فتح حقلين بقدرة إنتاج 19 ألف و 700 برميل وإعادة الحقول الظهرة والغاني وغيرها المدمرة والتي تقدر إنتاجها 16 ألف برميل.

وأفاد صنع الله بأنّ حجم الطلب على وقود الديزل من شركة الكهرباء متزايد بشكل كبير وصل إلى أكثر من 59% عن الأعوام الماضية وهي تستهلك أكثر من ثلثي الإنتاج من الغاز لذا عليها البحث على مصادر أخرى للطاقة.

وتابع صنع الله أنّ خيار تجميد الإيرادات من بيع النفط خيار وطني لحماية قطاع النفط بالبلاد، موضحا أنّ المنشآت النفطية في ليبيا مُعظمها مدمرة.