صنع الله: تحسّن إنتاج النفط الليبي والأسعار جيدة وتتحسّن من حين لآخر

أفاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بأن إنتاج نفط البلاد تحسن حيث وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية جيدة وتتحسن من حين إلى آخر.

وأكد صنع الله في كلمة له خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي نقلتها وكالة “رويترز”، أن ليبيا بحاجة إلى تحقيق الاستقرار لضمان عدم حدوث حصار نفطي جديد، وإلى اعتماد ميزانية لصيانة خطوط إنتاج النفط.

واعتبر رئيس مؤسسة النفط أن تخفيضات إنتاج “أوبك+” تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح صنع الله أن عمر خطوط أنابيب النفط يتجاوز 60 عاما، واصفا وضع بنية البلاد التحتية بـ”السيئ”.

وأشار صنع الله إلى إجرائهم مناقشات مع شركائهم بشأن المساعدات التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع، في حال عجز الحكومة عن توفير ميزانية ملائمة، وفق قوله.