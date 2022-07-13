صنع الله: حكومة «الدبيبة» منتهية الولاية

وصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبية، بمنتهية الولاية واتهمها بالتلاعب بالمؤسسة.

جاء ذلك في كلمة مرئية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد وصوله إلى مقر المؤسسة في العاصمة طرابلس إثر عودته من الحج.

وقال صنع الله إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية وهي عبارة عن حكومة تصريف أعمال وأمر واقع.

وتابع صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ملك للشعب الليبي وليس لعائلة “الدبيبة”، وأن المؤسسة أكبر من حكومة “الدبيبة”، حسب وصفه.

وأشار صنع الله إلى أن الدبيبة يريد التفريط بالمؤسسة الوطنية للنفط وتسليمها للإمارات، لافتاً إلى أن هناك صفقات قامت بها الحكومة منتهية الولاية في الإمارات.

وأضاف أن الإمارات متحالفة مع الدبيبة الذي يعتقد أنه يمكنه استخدام المؤسسة كمطية له، وفق قوله.

وأوضح صنع الله أن الدبيبة كلف فرحات بن قدراة رئيسا للمؤسسة لإرضاء الإمارات ولضمان البقاء في رئاسة الحكومة.

هذا وحذَّر صنع الله من المساس أو الاقتراب من مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وأردف قائلاً: “أنا باق في المؤسسة ولا أحد يستطيع التعدي على مقرها”.