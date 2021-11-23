«صنع الله»: لا علاقة للمؤسسة ببيع ليبيا لحصتّها بإحدى الشركات

قال رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله إن المؤسسة لا علاقة عن ما يتداول عن بيع ليبيا لأسهم من حصّتها في إحدى الشركات النفطية.

وأكّد صنع الله خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن المؤسسة الوطنية ليس من اختصاصها التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في المؤسسات والشركات.

وأوضح صنع الله أن عمل المؤسسة فنّي وهو العمل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء القطاع النفطيّ.

من جانبه، أكّد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أهمية الحفاظ على قوة وتماسك المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة إبعاد المؤسسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية.

وبحث صنع الله واللافي، سبل سير العمل بالمؤسسة الوطنية، وإجراءات العمل من النواحي الفنية والإدارية، وسير الأعمال بكل الحقول والموانئ.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة لوزير النفط والغاز محمد عون أعلن فيها رفضه بيع حصة هيس الأمريكية التي تملكها شركة الواحة للنفط لصالح شركة توتال الفرنسية كونه لم يطرح للتصويت داخل مجلس الوزراء.