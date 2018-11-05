صنع الله يؤكد التزام مؤسسة النفط بتطبيق مشاريع تحسين أوضاع سكان مدينة غات

وناقش صنع الله خلال لقائه الأحد عضو مجلس النواب عن مدينة غات نصر يوسف محمد الغرياني ومستشار المجلس البلدي وعضو حكماء المدينة الأحوال المعيشية ومشاريع التنمية المستدامة وما أهم ما يحتاجه سكان مدينة غات.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التزام المؤسسة بتطبيق المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاع السكان المساهمة في توفير الخدمات في المنطقة وذلك ضمن الميزانيات والإمكانيات المتاحة.

هذا جدد صنع الله تأكيده على ضرورة ابقاء قطاع النفط بعيداً عن المحاصصات السياسية والجهوية وعن الأفراد ذوي النوايا الإجرامية. وفق قوله.