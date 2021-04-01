«صنع الله» يتفقد المرافق النفطية في مصراتة

وصل المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والوفد المرافق له، اليوم الخميس، إلى مدينة مصراتة في زيارة تفقدية إلى المرافق والمنشآت النفطية وبعض مؤسسات الدولة بالمدينة.

وكان في استقباله بمبنى البلدية الأثري السيد محمود السقوطري عميد بلدية مصراته وأعضاء المجلس البلدي.

واجتمع رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق له، برئيس وأعضاء المجلس البلدي، وتم مناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق بدعم المؤسسة لبلديه مصراتة لحلحلة بعض المختنقات وتوفير الاحتياجات التي تحتاجها البلدية في إطار سياسة الجار الطيب والمسؤولية الاجتماعية، وفق الاحتياجات الملحة، بما هو متاح للمؤسسة من إمكانيات، في ظل حاجة المؤسسة الماسة للموارد المالية لتسيير أعمال القطاع وأيضا لكي تساهم بشكل أكبر في دعم المناطق المجاورة لعملياتها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "المهندس مصطفى صنع الله" ضيف برنامج #الاقتصاد_في_أسبوع 🎙 تقديم: عبدالله الشلتات. تنفيذ: إبراهيم أبوزهو. #راديو_مصراته_fm #راديو_العيلة تم النشر بواسطة ‏راديو مصراتة fm‏ في الخميس، ١ أبريل ٢٠٢١