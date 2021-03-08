«صنع الله» يُناقش تطورات مشروع استحداث منظومات المؤسسة الوطنية للنفط

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعاً بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، بممثلين عن شركة KPMG، والتي تم إبرام عقد معها خلال الفترة الماضية بخصوص مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها الفريق المُشكّل من الجانبين، والاطلاع على الملاحظات الواردة بالتقارير المُعدّة بالخصوص، وذلك بعد أن تم عقد عدة اجتماعات عن بُعد في الأيام الماضية مع مختلف المستويات التنظيمية بالمؤسسة حيث تم الاستماع لبعض التوجيهات من رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بإستراتيجية المؤسسة فى المرحلة القادمة.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط جاهدةً إلى إدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية التي تتعلّق بمجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي والموارد البشرية، والتي ستساهم في تعزيز مكانتها العالمية، كأول جهة سيادية في ليبيا تُطبّق مفهوم الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك أسوةً بكبرى شركات الطاقة على مستوى العالم، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.