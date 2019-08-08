صهد للجزيرة: «مصراتة» الرقم الأصعب في موازين القوة والمُواجهة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة والضابط الليبي سابقًا إبراهيم صهد، أن مدينة مصراته تُشكل عقدة أمام خليفة حفتر.

وأوضح صهد في تصريح لقناة “الجزيرة” تابعته «عين ليبيا»، أن هذه العقدة تتمثل سواء من ناحية موقعها أو من ناحية الاتجاه السائد فيها برفض مشروعه السلطوي وبما تقدمه من تشكيلات مقاتلة في معركة الدفاع عن طرابلس علاوة على أن مصراته بمطارها ومينائها تُشكل بديلاً وسندًا للمرافق المماثلة في طرابلس.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأن الهدف من قصف طيران قوات حفتر لمصراتة وقاعدتها الجوية هو تشتيت تركيز المدافعين عن طرابلس وإحداث أضرار وزعزعة الاستقرار والإيحاء بوجود اختراق لوحدة المدينة.

كما يؤكد القصف -بحسب صهد – على خسائر حفتر المتتالية وفشله في دخول طرابلس، كما يدل من ناحية أخرى على تلقيه دعمًا جويًا من الدول التي تسانده وخاصة الإمارات ومصر وفرنسا.

وأشار صهد إلى كشف أوساط استخبارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تحليق طائرات استطلاع مصرية في أجواء قريبة من محيط المدينة علاوة على استخدام الطائرات المُسيَّرة.



يُشار أن طيران قوات حفتر قصف الأربعاء مطار مصراتة الدولي والكلية الجوية بمصراتة.

وأكدت مصادر من الكلية عدم حدوث أي أضرار جراء القصف، في حين أكد مصدر من مطار مصراتة الدولي لـ«عين ليبيا» عدم وقوع أي أضرار تُذكر بالمطار إثر قصفه من قِبل طيران قوات حفتر.