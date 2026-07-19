صواريخ إيرانية تهز العقبة وإيلات.. الحرس الثوري: نفذنا عملية عسكرية دقيقة

شهدت المنطقة تصعيدًا جديدًا، اليوم الأحد، بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه محيط مدينة العقبة الأردنية ومنطقة إيلات جنوب إسرائيل، وسط إعلان جهات عسكرية عن عمليات اعتراض بواسطة أنظمة دفاع جوي، فيما تبادلت الأطراف المعنية التهديدات والتصريحات بشأن التطورات الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة، عقب إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ قادمة من إيران، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ باتجاه مدينة العقبة، مشيرًا إلى احتمال سقوط بعضها داخل الأراضي الإسرائيلية.

كما تداولت حسابات إسرائيلية مقاطع فيديو أظهرت تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وسماع أصوات انفجارات في سماء المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة الجوفضائية التابعة له نفذت “عملية عسكرية دقيقة وناجحة” ردًا على ما وصفه بالاعتداءات والتحركات التي تهدد الأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أنها استهدفت مطار العقبة بعدد من الصواريخ الباليستية الموجهة بدقة.

وقال الحرس الثوري في بيانه إن الصواريخ “أصابت أهدافها المحددة بدقة عالية”، مشددًا على قدرة إيران الصاروخية، كما دعا المواطنين الأردنيين والمدنيين الموجودين في محيط المطار والمنشآت العسكرية والنقاط الحيوية إلى الابتعاد عن المناطق المستهدفة وخطوط سير العمليات.

وأكد الحرس الثوري أن ضرباته موجهة نحو ما وصفها بالأهداف الاستراتيجية المحددة، مشيرًا إلى أن سلامة الشعوب العربية والمدنيين تقع ضمن أولوياته.

من جهته، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأردنية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوب البلاد.

وأوضح مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أفادت بدوي صفارات الإنذار في عدة محافظات، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات، في ظل استمرار حالة التصعيد في المنطقة.

وفي الجانب الإسرائيلي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أنظمة دفاع جوي أمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه مدينة العقبة، فيما اعترضت منظومة “القبة الحديدية” شظايا صاروخية كان من المحتمل أن تصل إلى مدينة إيلات.

وقالت بلدية إيلات إن الانفجارات التي سُمعت في المنطقة ناجمة عن عمليات اعتراض جرت في الأردن، مؤكدة أنه لم يطرأ تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأن القوات في المنطقة بقيت في حالة تأهب واستعداد.

وفي سياق التصعيد السياسي، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية دون ربط ذلك بأي شروط أو اعتبارات.

كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران، مؤكدًا رفضه لأي مفاوضات مع الجهات التي تهدد إسرائيل بالسلاح النووي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المنطقة لم تستوعب بعد قدرة إيران على تنفيذ الضربات، مشيرًا إلى أنه حذر وزير خارجية إحدى دول المنطقة من أن أي استهداف لإيران سيؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة خلال يوليو 2026، حيث تقول واشنطن إنها نفذت عمليات عسكرية ضد إيران ردًا على إجراءات مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تؤكد طهران أنها ترد على تلك العمليات باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.