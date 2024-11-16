صواريخ «حزب الله» تصل جنوب حيفا وغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم السبت أنه هاجم قاعدة “شييطت 13” التابعة للبحرية الإسرائيلية في جنوب حيفا بمسيرات انقضاضية، كما أنه استهدف تجمعات عدة للقوات الإسرائيلية شمال إسرائيل.

كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا مستوطنة كتسرين في شمال إسرائيل برشقة صاروخية، وقال الحزب في بيان منفصل إنه “استهدف بصلية صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت باندلاع حرائق عقب رشقة صاروخية ثقيلة انطلقت من لبنان، مستهدفة خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه جرى إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي وانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء الحدود جنوب لبنان.

وقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى تحذيرا من سقوط صواريخ.

وقدرت القناة 13 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن طائرة بدون طيار انفجرت داخل مبنى في نهاريا.

وبالتزامن، جدد الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، عقب وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لسكان تلك المنطقة بضرورة الإخلاء الفوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: “إلى جميع السكان في المباني المحددة في حارة حريك، ‏أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان، تمهيدا لقصفها. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدتي بنت جبيل وعيناتا جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن”مسعفين اثنين استشهدا وأصيب 4 في غارات إسرائيلية على برج رحال وكفرتبنيت جنوبي لبنان”.