صواريخ وتحركات عسكرية وتغيير للمسارات.. ماذا يحدث في «مضيق هرمز»؟

كشفت منصة “تقرير هرمز” تفاصيل جديدة بشأن حادث استهداف سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الهجوم وقع رغم ما وصفته بالتغطية الجوية الأمريكية المكثفة في المنطقة.

وقالت المنصة في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن كانت تستخدم الممر العُماني الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة، موضحة أن الاستهداف جاء بعد يوم واحد من ظهور صور أقمار اصطناعية أظهرت تحركات لزوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني في المضيق.

وأضافت المنصة أن إحدى السفن التي تعرضت للإصابة، ويُعتقد أنها ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية “الركيات”، أصيبت على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة ليماه العُمانية، ما أدى إلى اندلاع حريق في جانبها الأيسر.

وأشارت إلى أن الواقعة جاءت وفق ما ورد في تحذير مركز العمليات البحرية البريطاني UKMTO رقم 080-26، الذي تحدث عن إصابة سفينة بقذيفة مجهولة ووقوع حريق على متنها.

وذكرت منصة “تقرير هرمز” أن السفن التي كانت تستخدم الممر المدعوم من الولايات المتحدة بدأت تغيير مساراتها مرة أخرى، واتجهت نحو المسار الشمالي المعتمد من إيران بعد الحادث.

وجاء الحادث بعد ساعات من تحذير “مركز المعلومات البحرية المشتركة” مالكي ومشغلي السفن والبحارة من استمرار ارتفاع مستوى التهديد الإقليمي للأمن البحري في مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه محل متابعة دولية واسعة.