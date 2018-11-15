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صوان يُفند في بيان رسمي نيته الترشح لرئاسة حزب العدالة والبناء

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 نوفمبر 2018 - 18:51
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صوان
أكد صوان على ضرورة عقد المؤتمر العام للحزب في وقته المقرر. [إنترنت]
أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان في بيان رسمي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه على عدم ترشحه في انتخابات رئاسة الحزب خلال المؤتمر العام الثاني المزمع عقده في يناير القادم.

حيث أكد صوان على ضرورة عقد المؤتمر العام للحزب في وقته المقرر، مشيراً إلى أن قيادة الحزب التنفيذية ترتب منذ شهور لضمان انعقاد المؤتمر في موعده.

كم أشار صوان إلى أن الهيئة العليا من المقرر أن تجتمع الأسبوع القادم لمعالجة بعض الجوانب الإجرائية البسيطة باللائحة، منوهاً إلى أن الهيئة هي من أجلت انعقاده سابقاً.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء:

“إن النظام الأساسي للحزب، يسمح بدورتين متتاليتين للرئيس ومن حق الرئيس الدعوة لعقد المؤتمر العام”.

هذا ويذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت في اليومين الماضيين خبراً مفاده أن عدداً من أعضاء الحزب يسعون لتمديد فترة أخرى لرئيس الحزب وتأجيل المؤتمر العام.

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