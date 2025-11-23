«صورة أدق وأداء أسرع».. هاتف جديد يغير قواعد التصوير

أعلنت شركة ZTE عن هاتفها الجديد Blade V80 Pro الموجه لهواة التصوير وطرحت الجهاز بمواصفات تركز على تعزيز جودة الصور ومقاطع الفيديو عبر كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وتضم عدسة للتصوير العريض ومستشعرًا مخصصًا لعمق الصورة، واحتوت الجهة الأمامية على كاميرا بدقة 16 ميغابكسل.

وجاء هيكل الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64 وبلغت أبعاده 166 × 79 × 7.7 ملم ووزنه 196 غرامًا وغطّته طبقة زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش.

واعتمدت ZTE شاشة IPS LCD بقياس 6.75 بوصة وبدقة 900 × 1490 بيكسل وبتردد 120 هيرتز وبلغت كثافتها نحو 317 بيكسل في الإنش ووصل سطوعها إلى 1000 nits، ما يعزز وضوح المحتوى تحت الإضاءة القوية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 واحتوى على معالج Unisoc T7280 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ودعمت الشركة الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات ومنفذ USB Type-C 2.0 ووفرت أنظمة GPS وGLONASS وGALILEO، وزوّدته ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تعمل بقدرة شحن 22.5 واط وتتيح ميزة الشحن العكسي باستطاعة 10 واط.