صورة بـ«الذكاء الاصطناعي» تشعل الجدل في إيران.. ترامب ونتنياهو ضمن قائمة اغتيالات

نشرت صحيفة “همشهري” التابعة لبلدية طهران، وهي من الصحف اليومية واسعة الانتشار في إيران، صورة مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رأس قائمة تضم 13 شخصية سياسية، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخطاب الإيراني بشأن الانتقام.

وظهرت الصورة، التي نشرتها الصحيفة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يرتديان زي السجناء البرتقالي، مع وضع علامة تصويب على جبينيهما، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقتها شخصيات إيرانية بشأن الرد على ما تعتبره طهران استهدافًا لقياداتها.

وضمت القائمة المصورة عددًا من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين، بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال برادلي كوبر.

كما شملت القائمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وجاء نشر الصورة عقب تصريحات لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، تعهد فيها بـ”الثأر” لوالده، قائلًا إن “الانتقام مطلب الأمة وسيتم تنفيذه قريبًا”.

وكانت صحيفة “همشهري” نشرت في الأول من يوليو صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل علامة تصويب على جبينه، مع عنوان بارز جاء فيه: “الانتقام أمر لا مفر منه”، مرفقًا برسائل دعت إلى مواجهة من وصفتهم الصحيفة بـ”مجرمي الحرب”.

وفي سياق متصل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الانتقام من قتلة والده المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وبقية من وصفهم بـ”الشهداء” يمثل مطلبًا شعبيًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتحقق.

وأوضح خامنئي في بيان بمناسبة مراسم تشييع والده في العراق وإيران أن من وصفهم بقتلة المرشد الراحل “سيحاسبون على جرائمهم”، مضيفًا أن تنفيذ الانتقام لا يرتبط بوجود شخص معين أو مسؤول محدد.

وأضاف أن “الانتقام لا يتوقف على وجوده أو وجود بقية المسؤولين”، مشيرًا إلى أن هذا المسار سيستمر، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتصاعد التصريحات المتبادلة بين الأطراف، وسط مخاوف دولية من انعكاس الخطاب التصعيدي على أمن المنطقة.

وكانت كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات المتعلقة بوجود خطة إيرانية محتملة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن موثوقة بشكل كامل، مشيرة إلى أن التهديد ربما يكون ملفقًا أو مبنيًا على معلومات غير مؤكدة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين تلقوا معلومات من الاستخبارات الإسرائيلية حول احتمال وجود مخطط لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال وجوده في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة.

وأوضحت أن المسؤولين اعتبروا المعلومات “غير موثوقة تمامًا”، لكنها كانت كافية لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية، خاصة في ظل قرب ترامب من مناطق تشهد تصعيدًا عسكريًا متجددًا بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب التقرير، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا على متن طائرة جديدة تحمل ألوانًا بيضاء وزرقاء داكنة مع خطوط حمراء وذهبية، قبل أن يغادر أنقرة على متن الطراز السابق ذي الألوان الزرقاء والبيضاء.

وأضافت الصحيفة أن ترامب انتقل خلال وجوده في قاعدة ميلدنهول الجوية الأمريكية شرق بريطانيا إلى طائرة من طراز بوينغ قدمتها دولة قطر، وهي الطائرة التي استخدمها لإكمال رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الطائرة المقدمة من قطر لا تمتلك بعض القدرات الدفاعية الموجودة في الطائرات الرئاسية الأمريكية، متوقعين أن يقل اعتماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها خلال الرحلات الخارجية المقبلة.