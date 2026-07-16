صورة تُشعل «كأس العالم».. الطفل الذي حمله ميسي أصبح منافسه

في قصة تجمع بين الصدفة والتاريخ، يعود مشهد قديم إلى الواجهة مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026، بعدما جمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم المنتخب الإسباني لامين جمال قبل نحو 19 عامًا، في لقطة لم يكن أحد يتوقع أن ترتبط لاحقًا بأحد أبرز الأحداث في كرة القدم العالمية.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2007، عندما شارك نادي برشلونة في فعالية خيرية، والتقط المصور جوان مونفورت صورة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عامًا، وهو يحمّم طفلًا رضيعًا داخل أحد الأحواض، في مشهد بدا وقتها عاديًا ضمن نشاط إنساني.

لكن مرور السنوات كشف أن الطفل الموجود في الصورة هو لامين جمال، نجم منتخب إسبانيا الحالي، الذي تحول لاحقًا إلى أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية.

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شكك كثيرون في صحتها، قبل أن يؤكد والد لامين جمال، منير نصراوي، الأمر من خلال نشر الصورة عبر حسابه على منصة “إنستغرام”، مرفقًا تعليقًا قال فيه: “بداية أسطورتين”.

وبعد قرابة عقدين من تلك اللحظة، يعود اللقاء بين ميسي ولامين جمال في مشهد مختلف تمامًا، إذ يلتقي منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة تجمع منتخبًا يبحث عن لقبه العالمي الرابع وآخر يسعى لإضافة النجمة الثانية إلى سجله.

وتحوّلت الصورة القديمة من لقطة إنسانية بسيطة إلى واحدة من أكثر القصص الرمزية تداولًا في عالم كرة القدم، بعدما انتقلت من حمّام طفل في برشلونة إلى نهائي كأس العالم على منصة المجد العالمي.

ميسي يكشف تفاصيل تحضيراته لكأس العالم 2026 بعد قيادة الأرجنتين إلى النهائي

كشف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي تفاصيل التحضيرات التي خضع لها قبل المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه عمل لمدة عام كامل من أجل الوصول إلى البطولة بأفضل جاهزية ممكنة.

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب فوز منتخب بلاده على منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، في تصريحات نقلتها صحيفة “أولي” الأرجنتينية، إنه وضع خطة خاصة للتحضير للمونديال، وبذل كل ما لديه من أجل الظهور بأفضل مستوى والاستمتاع بالمشاركة في البطولة.

وأضاف ميسي: “كنت أقضي شهر ديسمبر في الأرجنتين، وأتدرب صباحًا ومساءً. كنت أعلم أنني سأبذل كل جهدي للوصول إلى البطولة في حالة بدنية رائعة، ولكي أستمتع باللعب. كان عليّ أن أشعر بأنني في أفضل حال، وقد استعددت بشكل جيد”.

وأكد قائد منتخب الأرجنتين، البالغ من العمر 39 عامًا، أن وصول المنتخب إلى نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي يمثل إنجازًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن المنتخب والجماهير الأرجنتينية بالكامل كانوا ينتظرون تحقيق هذا النجاح.

وحجز منتخب الأرجنتين مقعده في نهائي مونديال 2026 بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، إذ صنع ميسي تمريرتين حاسمتين، بينما سجل هدفي الأرجنتين إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز.