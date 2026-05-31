صورة نادرة تجمع «نصر الله» وقادة إيرانيين

نشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، للمرة الأولى، صورة قالت إنها توثق اجتماعًا يضم الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وثلاثة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين الذين قُتلوا لاحقًا خلال سلسلة من العمليات العسكرية في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الصورة لم تُنشر من قبل، موضحة أنها تُظهر كلًا من اللواء محمد باقري، واللواء محمد باكبور، واللواء حسين سلامي، إلى جانب حسن نصر الله، مع الإشارة إلى أنها قامت بتعتيم وجه أحد الحاضرين داخل الاجتماع.

ولم تكشف “تسنيم” عن توقيت أو مكان التقاط الصورة، مكتفية بالقول إنها توثق لقاءً جمع هذه الشخصيات العسكرية البارزة في إطار غير معلن سابقًا، في وقت لم تصدر فيه تفاصيل إضافية حول ظروف الاجتماع أو خلفياته.

وتأتي إعادة نشر هذه الصورة في سياق التطورات الإقليمية المتسارعة التي شهدت خلال العامين الماضيين سلسلة اغتيالات استهدفت قيادات بارزة.

فقد اغتالت إسرائيل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، خلال غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية شكلت تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين الجانبين.

كما تشير معلومات سابقة إلى اغتيال اللواء حسين سلامي واللواء محمد باقري في 13 يونيو 2025 خلال حرب استمرت 12 يومًا، قبل أن يُقتل اللواء محمد باكبور في 28 فبراير 2026، خلال ضربة افتتاحية نُسبت إلى عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين، وفق ما تم تداوله في تقارير سابقة.

صورة لم تُنشر من قبل للشـ.هداء: اللواء محمد باقري، والسيد حسن نصر الله، واللواء محمد باكبور، واللواء حسين سلامي pic.twitter.com/HX7L7au8jR — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 30, 2026