صور.. أعمال صيانة لمستودع طرابلس النفطي بعد تضرره جراء عدوان حفتر

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، بأن أعمال الصيانة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار، لم تتوقف.

وقالت الشركة في بيان، إن الأعمال لم تتوقف منذ أن عزم رجال شركة البريقة لتسويق النفط على صيانة وترميم أماكنهم ومصدر قوت الليبيين بالإمكانيات التي لديهم من معدات وقطع غير، بل وصل الأمر إلى تصنيع قطع غيار في مكان العمل بمجهودات وأفكار وطنية ليبية لكسب الوقت وعودة التشغيل، بحسب البيان.

وتم صباح اليوم الأربعاء، بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار عملية تجربة لخزانات الغاز المسال، والتأكد من عمليات الصيانة التي أُجرِيت لها خلال الفترة الماضية، والانتهاء بما نسبته 60٪ من أعمال الصيانة على الأماكن الممكن تشغيلها وإدخالها للخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن العمل لازال جاري على ربط وصيانة خطوط الإمداد لدورارت الغاز والتي من المحتمل تشغيلها في القريب العاجل ما لم تطرأ مستجدات عليها بعد التجارب النهائية من قِبل فريق الصيانة المكلف بقرار رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط ورفع التقرير بجاهزيتها للعمل، منوهةً بأن الخزانات وخطوط الإمداد جاهزة للعمل بعد أن تم صيانتهم ولحام خطوط الإمداد.

يُشار إلى أن المستودع تعرض عدة مرات لأضرار جسيمة بسبب سقوط القذائف والصواريخ العشوائية أثناء عدوان حفتر على العاصمة طرابلس.

# خبر # بعزم الرجال ـ يكون لديك إنجاز. لم تتوقف أعمال الصيانة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار منذ ان عزم رجال شركة… Gepostet von ‎شركة البريقة لتسويق النفط‎ am Mittwoch, 5. August 2020