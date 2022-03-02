صور.. إتلاف كمية كبيرة من المخدرات في طرابلس

أتلف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، كمية من مخدر الحشيش تُقدر بسبعمائة كيلو جرام (7 قنطار) بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين.

يُشار إلى أن الكمية التي أتلفت قد تم ضبطها خلال الفترة الماضية، من قِبل أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات.