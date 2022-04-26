صور.. إتلاف 1 طن من الألغام ومخلفات الحرب

قام قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، بإعدام وإتلاف ما يقارب عن 1 طن من مخلفات الحرب والألغام.

وجرت عملية الإتلاف في منطقة الكراريم بمدينة مصراتة لتوافر شروط السلامة لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن بدرجة 100%.

يُشار إلى أن هذه الكمية الضخمة جرى تجميعها خلال عمليات المسح التي قام بها المختصين في الجهاز الأيام القليلة الماضية في كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.

جهاز المباحث الجنائية يُتلف واحد طن من الألغام ومخلفات الحرب اتم قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى و بالتعاون مع إدارة… تم النشر بواسطة ‏جهاز المباحث الجنائية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٢