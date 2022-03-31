صور.. إتلاف 10 أطنان من مخلفات عدوان حفتر على طرابلس

قامت إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة، اليوم الخميس، بإتلاف مجموعة من مخلفات عدوان حفتر على طرابلس، عن طريق تفجيرها، تُقدر بحوالي 10 أطنان جُمِعت من مناطق مختلفة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الهندسة العسكرية وآمر شعبة العمليات والتدريب، وإدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية نقطة معيتيقة، وجهاز الطب العسكري.

وأكدت إدارة الهندسة العسكرية بأن العمل مازال مستمراً في جمع وإزالة مخلفات الحرب من منازل ومزارع المواطنيين والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة.