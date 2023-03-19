صور.. إتلاف 20 طن من مخلفات الحرب في غريان

قام مكتب تفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع فرع الجهاز الجبل الغربي في منطقة الظهيرة بمدينة غريان، بعملية التخلص من مخلفات الحرب التي تم تجميعها من عدة مناطق من جنوب طرابلس والجفارة والجبل الغربي.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم التخلص من 2 طن من هذه المخالفات في اليوم الأول الثلاثاء الماضي وفي اليوم الثاني الأربعاء من الأسبوع الماضي تم التخلص من 4 طن من إجمالي 20 طن.

هذا وتم التخلص من المخلفات وفق معايير وشروط السلامة؛ ولازال العمل مستمراً إلى حين التخلص من باقي الكمية.