صور.. إتلاف 5 أطنان من مخلفات الحرب في منطقة الهيرة

أعلنت إدارة الهندسة العسكرية، اليوم الأربعاء، عن إتلاف 5 أطنان من مخلفات الحروب في منطقة الهيرة.

ويأتي ذلك بناء على التكليف الصادر من رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي وبتعليمات والمتابعة المباشرة من مدير إدارة الهندسة العسكرية اللواء ركن جمال شليبك، وأيضاً بمتابعة شعبة العمليات والتدريب بإدارة الهندسة العسكرية.

وتم اليوم الأربعاء، عملية نقل الألغام ومخلفات الحروب طبقا للمعايير الدولية للتخلص منها بمنطقة الهيرة، والتي تُقدر هذة الكمية بـ5 طن، تم تجميعها من مطار طرابلس العالمي.