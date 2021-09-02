صور.. إحباط أكبر عملية سرقة وتهريب لمواد شركة الكهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية داخل ميناء الخمس البحري، من إحباط أكبر عملية سرقة وتهريب لمواد ومكونات الشركة العامة للكهرباء إلى الخارج.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بلاغ، فقد تم ضبط (63) حاوية تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تخص الشركة العامة للكهرباء.

وعلى إثر ذلك، تم تكليف الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية من قِبل مكتب النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالميناء بجانب الشركة العامة للكهرباء، لمتابعة القضية ومعاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها.

واتُخِذت كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام للاختصاص.