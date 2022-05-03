صور.. إحباط عملية إدخال كميات كبيرة من الأرز المرفوض

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إحباط عملية إدخال كميات كبيرة من الأز المرفوض لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتمكن جهاز الأمن الداخلي وبالتعاون مع مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من ضبط هذه الكميات الكبيرة من الأرز الذي تم رفضه في وقت سابق من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لعدم صلاحية استهلاكه أدمياً.

ويأتي ذلك في محاولة من قِبل ضعاف النفوس لأجل حفنة من المال الفاسد إدخالها إلى البلاد ولكن جهاز الأمن الداخلي ومفتشي المركز كانوا لهم بالمرصاد، بحسب ما أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.