صور.. إحباط عملية تهريب ضخمة للوقود عبر رأس إجدير

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية تهريب ضخمة للوقود عبر منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد أحبط أعضاء مكتب منفذ رأس أجدير الحدودي التابع لجهاز المباحث الجنائية عملية تهريب كميات ضخمة من الوقود عبر المنفذ كانت وراءها شبكة تهريب منظمة.

وكان أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالمكتب قد تلقوا في وقت سابق معلومات من مصادر مؤكدة تفيد باستعداد هذه الشبكة لتنفيذ عملية تهريب البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى دولة تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد.

وبالتأكد من صحة المعلومات وقتها عن طريق التحري والتقصي والمتابعة، أصدر رئيس المكتب الرائد باسم أبو ديب تعليماته لفرقة القبض والمداهمات بالتحرك والتعامل مع المشتبه بهم.

وبالوصول إلى عين المكان تم العثور على عدد 23 شاحنة معبأة بكميات كبيرة تفوق 80 ألف لتر كانت مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس إجدير الحدودي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم فيما تم إحالة الشاحنات المضبوطة إلى مركز حرس الجمارك بمنفذ رأس أجدير من حيث الاختصاص القانوني.